В Минтруда рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве труда и социальной защиты рассказали об особенностях трудового договора с предварительным испытанием, сообщает БЕЛТА.

Предварительное испытание устанавливается для проверки соответствия работника поручаемой ему работе, т.е. дается оценка работнику по выполнению им трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором.

Предварительное испытание устанавливается по соглашению сторон при приеме на работу и обязательно отражается в трудовом договоре. "Отсутствие в трудовом договоре условия о предварительном испытании означает, что работник принят без предварительного испытания. Если условие о предварительном испытании в трудовом договоре не было предусмотрено, а об этом указано лишь в приказе о приеме на работу, то расторжение трудового договора с предварительным испытанием не допускается", - пояснили в пресс-службе.

Срок предварительного испытания не должен превышать трех месяцев, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда работник отсутствовал на работе.

В период предварительного испытания недопустимо установление ограничений по условиям оплаты труда.

Предварительное испытание при заключении трудового договора не устанавливается для работников, не достигших 18 лет, молодых специалистов (рабочих), получивших профессионально-техническое, среднее специальное, высшее или послевузовское образование, людей с инвалидностью, временных и сезонных работников, а также при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю, при приеме на работу по конкурсу.

Трудовой договор с предварительным испытанием может быть расторгнут каждой из сторон до истечения срока предварительного испытания при условии предупреждения об этом другой стороны письменно за три дня, либо в день истечения срока этого испытания.

Расторжение трудового договора с предварительным испытанием возможно при наличии объективных данных, свидетельствующих о том, что работник не способен выполнять обязанности по профессии рабочего, должности служащего, соответствующей квалификации, оговоренные при приеме на работу. Наниматель обязан указать причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытания.

Увольнение производится без предварительного уведомления профсоюза и без выплаты выходного пособия. Увольнению подлежат любые категории работников (беременные женщины, одинокие родители и т.п.).

В период предварительного испытания работник может быть уволен по иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом (за совершение прогула без уважительных причин, по соглашению сторон, за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда и другим).-0-