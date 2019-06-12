В Минздраве рассказали, как справиться с жарой

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 12 июня объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в среду на большей части территории будет плюс 30-33 градуса. В жаркую погоду, которая сохранится до конца недели, важно соблюдать ряд рекомендаций, которые позволят сохранить здоровье, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

В такую жару не стоит выходить на улицу без особой надобности с 11.00 до 17.00, когда солнечная активность достигает максимума. Особенно это актуально для детей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых, отметила Юлия Бородун.

На улице необходимо держаться в тени, иметь при себе воду. В жаркие дни нужно больше пить. Если по норме достаточно литр-полтора жидкости в сутки, то в жару допустимо выпивать до трех, обратила внимание пресс-секретарь Минздрава. Лучше всего поможет утолить жажду и восполнить потерю воды теплый кисловатый напиток: квас, компот, морс. Подходят зеленый чай и минеральная вода без газа. Кроме того, медики советуют исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда.

Специалисты также рекомендуют иметь при себе немного обычной питьевой воды, чтобы при необходимости умыть лицо, вымыть руки, носить свободную одежду из натуральных тканей, открытую и комфортную обувь. Голову необходимо защищать от прямых солнечных лучей головным убором: шляпой, платком, косынкой, панамой.

Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно помнить, что жара может их усугубить, поэтому лучше иметь при себе лекарства. В случае ухудшения самочувствия необходимо своевременно обращаться к врачу.

Юлия Бородун также рассказала, как оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе. Больного необходимо перенести в прохладное место, тень, снять одежду и уложить, несколько приподняв голову. Человека необходимо напоить холодными напитками, для возбуждения дыхания хорошо дать понюхать нашатырный спирт.-0-

Жара в Беларуси сохранится до конца недели Днем в среду 12 июня на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет 30-33 градусов выше нуля.