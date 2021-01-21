В Минздраве рассказали, какие больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщает БЕЛТА.

"На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Некоторые отделения больниц начинают работать в обычном режиме. Однако, как отмечают специалисты Минздрава, к перепрофилированию в областях подходят взвешенно, ведь в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Минск

С 25 января открываются для профильного приема пациентов городская гинекологическая больница, роддом №2, а также 11-я больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). Кроме того, с 25 января в 4-й больнице намерены открыть 60 коек урологического отделения. В планах также переход на обычный режим работы с 1 февраля отделений 1-й городской больницы: кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология. Также планируется, что в это же время откроется городской центр остеопороза.

Брестская область

В этом регионе полностью прошли дезинфекцию и возобновили работу в обычном режиме центральные районные больницы Жабинковского, Каменецкого и Малоритского районов.

Витебская область

С 18 января возобновили работу в обычном режиме 86 коек в центральных районных больницах. С 21 января полностью работает в штатном режиме Витебский областной специализированный центр. С 25 января возобновляет работу Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.

Гродненская область

В регионе идет перепрофилирование коек, подготовленных для ковидных пациентов. К обычному режиму работы возвращается Городская клиническая больница №3 Гродно. Сейчас здесь проводятся дезинфекционные и подготовительные мероприятия. Работать в обычном режиме клиника будет с 22 января. Принимать пациентов начнут неврологическое, терапевтическое, кардиологическое и психоневрологическое отделения. Сейчас в регионе для обычного режима работы перепрофилировано более 300 коек.

Гомельская область

С 21 января возвращается к обычному режиму отделение патологии беременности Гомельской городской клинической больницы №1. Далее предусмотрено поэтапное перепрофилирование всего учреждения (385 коек). С 22 января возобновляет работу в обычном режиме кардиологическое отделение (на 30 коек) в Мозырской городской больнице.

Могилевская область

На этой неделе проходит дезинфекцию и с 24 января планирует принимать профильных пациентов Могилевская областная клиническая больница. Также на этой неделе Бобруйский межрайонный онкологический диспансер будет проводить мероприятия по возвращению к обычному режиму работы.

Минская область

На этой неделе к обычному режиму работы постепенно планирует возвращаться Воложинская центральная районная больница - первое отделение на 20 коек проходит дезинфекцию. Также открываются первые профильные (100 коек) отделения в Солигорской центральной районной больнице. А с 29 января планируется открыть для планового приема первые 20 коек в Жодинской центральной городской больнице.

Кроме того, планируется перепрофилировать после работы с COVID-19 и первые отделения в Минской центральной районной больнице в Атолино.-0-