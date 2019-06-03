В Могилевской области планируют высадить сад грецкого ореха из Таджикистана

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области планируют выращивать грецкие орехи из Таджикистана. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи стороны затронули закладку белорусско-таджикистанских садов Дружбы. Один из них в апреле начали высаживать в Брестском районе. Сюда привезли из Таджикистана саженцы винограда, яблони, черешни и абрикоса.

"Уже многие сорта наших саженцев прижились в Брестской и Гомельской областях. В планах посадка скороспелых сортов грецкого ореха в Могилевской области", - сказал Махмадшариф Хакдод.

В целом касаясь развития двусторонних отношений, посол подчеркнул, что достигнутые между странами договоренности успешно реализуются. В апреле в Минске прошло заседание совместной межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества. Стороны выразили намерение создавать новые совместные производства. Так, планируется, что осенью в Таджикистане будет введено в эксплуатацию предприятие по переработке молока.

"В начале года у нас немного упал товарооборот. Но договоры есть, еще не произошли поставки. До конца года мы исправим это положение, - заявил дипломат. - Более 90% поставок продукции - импорт из Беларуси. Есть возможность за счет экспорта из Таджикистана увеличить товарооборот".

Товарооборот Беларуси и Таджикистана в 2018 году составил $37,4 млн, сократившись почти на 13%. При этом белорусский экспорт достиг $33,4 млн, импорт - $4 млн. С начала нынешнего года взаимная торговля между странами также показывает не лучшие показатели. В январе-марте товарооборот снизился до $8,1 млн, составив 70,3% к аналогичному периоду прошлого года. Беларусь поставляет в Таджикистан трактора и седельные тягачи, сахара, древесно-стружечные плиты, ковры и напольные покрытия, шины. Из Таджикистана импортируются сушеные фрукты и плоды, орехи, хлопковое волокно, хлопчатобумажная пряжа, текстильная одежда.-0-