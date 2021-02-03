В МВД рассказали о новых уловках кибермошенников

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители предупреждают о новых способах хищения денежных средств киберпреступниками. Мошенники представляются работниками службы безопасности банка и переключают звонок на псевдосотрудника правоохранительных структур. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"От имени службы безопасности банка мошенники сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств клиентов неустановленным сотрудником банка, в связи с чем просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию и предупреждают о наличии уголовной ответственности за препятствование расследованию. При этом они могут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса Республики Беларусь", - уточнили в ведомстве.

Далее звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур, который продолжает вводить клиента в заблуждение. В ходе общения мошенники на любой стадии разговора под благовидным предлогом страхования вклада или блокировка счета предпринимают попытки получения конфиденциальных данных. Убеждают установить приложение из Google Play и App Store: "AnyDesk - удаленное управление", позволяющее получить доступ к счету клиента для осуществления несанкционированного перевода денежных средств.

Правоохранители призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки и уговоры мошенников.-0-