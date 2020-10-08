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08 октября 2020, 19:04

В МВД рассказали об изменениях процедуры приобретения охотничьего оружия

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале октября в Беларуси традиционно открылась охота на зайца, для добычи которого можно использовать гладкоствольное охотничье оружие. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Учитывая растущую популярность охоты с огнестрельным оружием, МВД постоянно инициирует изменения в законодательство, которые в первую очередь направлены на упрощение процедуры получения оружия и увеличение количества легальных охотников. Так, с 1 января 2021 года вступают в силу некоторые правовые изменения, которые заинтересуют владельцев гражданского оружия, а также тех, кто планирует его приобрести. Соответствующий указ был подписан в сентябре", - рассказали в ведомстве.

К примеру, при приобретении гражданского оружия его владельцам разрешение на хранение и ношение будет выдаваться на пять лет. Ранее этот срок составлял 3 года. Продление этого разрешения будет также осуществляться на 5 лет. Кроме того, как рассказал начальник отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Язепчик, медицинская справка о состоянии здоровья для владельцев оружия будет также выдаваться на срок до 5 лет, а не до одного года, как сейчас.

Корректировка правового регулирования в сфере охоты проводилась и ранее. Например, с августа прошлого года можно приобретать огнестрельное оружие с нарезным стволом, охотничье огнестрельное комбинированное и метательное оружие после того, как в собственности уже было охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие в течение одного года (а не пяти). Еще одно новшество прошлого года касалось возможности сразу после исполнения административного взыскания за нарушения правил ведения охотничьего хозяйства и охоты обратиться за получением нового разрешения. Ранее после аннулирования специального права охоты и оплаты штрафа требовалось, чтобы прошло еще три года. Только по истечении этого срока можно было снова обращаться за разрешением. Нынешние правила также предусматривают возможность гражданам продавать оружие вместе с боеприпасами. Раньше это было запрещено.

По состоянию на 1 октября на учете в органах внутренних дел состоят 90 808 владельцев гражданского оружия, которым принадлежит 115 535 единиц. За 9 месяцев за различные нарушения аннулировано 398 разрешений на хранение и ношение гражданского оружия.-0-

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