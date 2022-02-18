В МВД заявили о готовности реагировать на провокации в период референдума

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция готова реагировать на провокации в период референдума, заявил журналистам начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси Александр Купченя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы обеспечить в том числе охрану общественного порядка при реагировании на поступающие анонимные сообщения. Проведены необходимые тренировки. Вне зависимости от того, сколько будет таких сообщений, мы будем принимать решения в зависимости от обстановки и в зависимости от характера этих сообщений. К действиям в таких условиях мы готовы", - рассказал Александр Купченя.

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