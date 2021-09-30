30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В населенных пунктах Беларуси за январь - август обустроено более 4 тыс. придомовых территорий. Об этом сообщила сегодня консультант управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатерина Нестюк на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"За 8 месяцев этого года выполнен значительный объем работ по наведению порядка на земле. В населенных пунктах обустроено более 4 тыс. придомовых территорий, установлено или отремонтировано более 2,5 тыс. контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, установлено более 16 тыс. контейнеров для сбора отходов, из них 6,7 тыс. для раздельного сбора отходов. Снесено 2,4 тыс. пустующих и ветхих жилых домов. На сельскохозяйственных территориях и объектах установлены и отремонтированы ограждения на 400 животноводческих фермах, 102 машинных дворах и 99 иных сельскохозяйственных объектах", - рассказала эксперт.

По ее информации, за этот период снесено 80 неэксплуатируемых сельскохозяйственных сооружений, рекультивировано и вовлечено в хозяйственный оборот более 18 га освободившейся после такого сноса земель. Проведен ликвидационный тампонаж 144 неиспользованных артезианских скважин, рекультивировано 122 отработанных внутрихозяйственных карьера, проведены работы по наведению порядка в лесах, вдоль автомобильных и железных дорог и другие мероприятия.

Консультант управления напомнила, что в Беларуси существует концепция создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения, утвержденная постановлением правительства. "Этим документом предусмотрен вывод из эксплуатации всех мини-полигонов для захоронения до 31 декабря 2021 года. В рамках выполнения этих работ с 2017 по 2020 год проведена рекультивация 1268 объектов захоронения таких мини-полигонов. С 2017 года количество мини-полигонов в Беларуси снизилось в 4,5 раза. Стоит задача к концу года закрыть и прекратить эксплуатировать все мини-полигоны", - сообщила она.

Екатерина Нестюк отметила, что по итогам работы за 8 месяцев текущего года рекультивировано 72 мини-полигона, в планах - до конца года рекультивировать не менее 161. "Вместе с тем есть обеспокоенность у Минприроды, связанная с проведением таких работ в некоторых районах Гомельской, Гродненской и Могилевской областей", - добавила эксперт.

Представитель министерства также подчеркнула, что для закрытия мини-полигонов на территории всей республики потребуется пересмотреть порядок вывоза отходов. "Местным исполнительным и распорядительным органом власти совместно с организациями ЖКХ необходимо пересмотреть схемы обращения с коммунальными отходами с учетом закрытия всех мини-полигонов также до конца года", - добавила Екатерина Нестюк.

По информации эксперта, Минприроды в рамках контроля за наведением порядка на земле, которое ведется постоянно, за 7 месяцев провело более 21 тыс. контрольных мероприятий, по результатам которых выявило 37 тыс. нарушений.-0-