В наших силах позаботиться о безопасности друг друга - излечившаяся от COVID-19 витебчанка

22 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выполнение элементарных требований безопасности поможет преодолеть заболеваемость коронавирусной инфекцией, в силах людей позаботиться друг о друге. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА излечившаяся от COVID-19 жительница Витебска.

Наша анонимная собеседница (ей 38 лет) заболела в числе первых в начале марта. "Сразу скажу: не ездила в какие-либо командировки или на отдых. Моя работа в офисе не предполагает много живого общения, но так случилось, что я стала контактом. Зная, что среди сотрудников предприятия выявлен случай COVID-19, обратилась в поликлинику и ушла на больничный. Именно это и помогло выявить болезнь, иначе могла ходить и даже не знать, ведь из симптомов вначале были лишь кашель и пару дней температура около 37,3", - подчеркивает витебчанка.

Тест оказался положительным - женщину забрали в инфекционную больницу. Последующие пять, сделанные за весь период болезни, были отрицательными. "Отношение врачей, медсестер было очень внимательным и доброжелательным, за что им огромное спасибо", - отмечает собеседница.

В изоляционном боксе ей пришлось провести 15 дней. С учетом общего состояния здоровья какого-то специфического лечения не требовалось, лишь велось наблюдение. Снимок, сделанный еще в поликлинике, показал, что легкие чистые. "Тяжело было морально. Спасали телевизор в палате и телефон, по которому постоянно общалась с родными, сыновьями (16 и 9 лет). Они, кстати, тоже лежали вдвоем в соседней палате, но все их тесты были отрицательными", - добавляет женщина.

Всего в изоляции ей пришлось провести практически месяц: после больницы была еще неделя в медцентре на реабилитации и почти столько же - на домашнем карантине, пока не пришли последние анализы. "Негатива со стороны знакомых или родителей одноклассников детей не почувствовала. Со мной никто не прекратил общаться, все было нормально. Администрация школы отреагировала адекватно, меры были приняты, но без паники, - подчеркивает собеседница. - Это может случиться с каждым, ты можешь не узнать, где и когда заболел. Никто не застрахован. Важно в стрессовой ситуации сохранить способность адекватно ее оценивать".

Накануне на Витебской областной станции переливания крови был сделан первый забор плазмы у пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции. Героиня нашей истории была в числе тех, кто первым откликнулся на призыв медиков сдать ценный компонент крови. Перед процедурой все доноры прошли очень тщательный осмотр. Проверялись все выписки из медкарты, показатели анализов на предмет строгого соответствия нормам. "Надеюсь, это кому-то поможет выздороветь", - добавила женщина.

Сейчас она и вся ее семья строго придерживаются норм безопасности: часто моют руки, пользуются дезинфекторами, масками и перчатками, соблюдают социально безопасную дистанцию в 1-1,5 м, по возможности находятся дома, стараются избегать мест массового скопления людей. "Это то, что известно каждому. В наших силах позаботиться о безопасности друг друга. И в настоящее время очень важно, чтобы каждый человек проявил такую гражданскую позицию и ответственно отнесся к своему здоровью, позаботился таким образом о других. Речь ведь идет о наших родных и близких. К тому же так можно снизить нагрузку на врачей, а им сейчас очень непросто", - заключила собеседница.-0-