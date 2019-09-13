В Национальном аэропорту Минск можно будет самостоятельно сдать багаж

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск с 16 сентября в тестовом режиме начинает работать система Drop-off - сервис самостоятельной сдачи пассажиром своего багажа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.
В Национальном аэропорту Минск система самостоятельной сдачи багажа представляет собой 10 небольших киосков Drop-off, смонтированных на существующих стойках регистрации № 29-38. Для удобства пассажиров в непосредственной близости расположены киоски саморегистрации.
Для самостоятельной сдачи багажа пассажир должен иметь на руках посадочный талон в электронном (на экране телефона или планшета) или бумажном виде. Посадочный талон можно распечатать заранее через интернет в случае самостоятельной онлайн-регистрации либо получить его в киоске саморегистрации непосредственно на входе в зону Drop-off.
Коснувшись экрана киоска Drop-off, пассажир начинает получать текстовые инструкции по сдаче багажа. Его нужно поставить на транспортировочную ленту машины и просканировать посадочный талон или мобильный телефон с баркодом на экране. Данные перелета необходимо сверить с появившейся информацией на экране - если все верно, автомат выдаст багажную бирку, которую нужно наклеить на ручку чемодана. Автомат проверит читаемость информации и отправит багаж на сортировку.-0-