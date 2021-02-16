В Национальном аэропорту Минск начали тестирование на COVID-19 методом ПЦР

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лабораторное тестирование на COVID-19 методом ПЦР можно пройти в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в отделе по связям со СМИ аэропорта.

Теперь в лаборатории на территории Национального аэропорта Минск все желающие смогут пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Для граждан Беларуси стоимость анализа составляет Br39,8, для иностранных граждан - Br57,58. Время выполнения исследования - 160 минут.

Лаборатория будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 6:30 до 14:00, а для пассажиров, вылетающих в Амстердам, - с 6.30 до 9.45 (включая субботу и воскресенье).

В аэропорту напомнили, что в лаборатории по-прежнему выполняется экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Стоимость этого исследования для белорусов составляет Br44,69, для иностранных граждан - Br48,48.-0-