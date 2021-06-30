В Национальном аэропорту Минск с 1 июля будут делать только срочные тесты на COVID-19

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением спроса на срочные исследования на коронавирусную инфекцию в Национальном аэропорту Минск с 1 июля будет использоваться только экспресс ПЦР-тестирование на COVID-19 по технологии SmartAmp. Это значительно позволит увеличить мощность лаборатории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Лаборатория по будним дням будет работать с 6.30 до 18.00, а в субботу и воскресенье - до 17.00 (технический перерыв - с 12.00 до 13.00). Биологический материал на ПЦР-исследование можно сдать с 7.00 до 16.00 (суббота - воскресенье - до 15.00) только при наличии авиабилета и электронной записи. В Минздраве уточнили, что граждане, записавшие на сайте, но не имеющие авиабилета или при наличии билета на любой другой вид транспорта приниматься не будут.

Запись на тестирование будет открываться на один день в 7.00 ежедневно с 4 июля (например, 4 июля в 7.00 откроется запись на 5 июля) на сайте http://www.minsksanepid.by.

Результаты исследований будут выдавать после 11.00 по мере выполнения исследований, но не ранее чем через два часа от момента забора материала и оформления документов.

Стоимость ПЦР-исследования по технологии SmartAmp на 1 июля для резидентов Беларуси составит Br67,43, а для нерезидентов - Br85,20.

Тем, кто убывает с территории Беларуси в государства - члены ЕврАзЭС, необходимо обязательно внести результаты тестов на инфекцию COVID-19 в систему "Путешествую без COVID-19". В этом случае стоимость ПЦР-исследования для резидентов страны составит Br71,03, для нерезидентов - Br88,80.

В Минздраве также проинформировали, что лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная на территории железнодорожного вокзала, проводит ПЦР-исследования на COVID-19 только при наличии железнодорожного билета и электронной записи. А лаборатория ГУ МГЦГЭ, расположенная по улице П.Бровки,13, проводит ПЦР-исследования на COVID-19 при наличии любого документа, подтверждающего выезд, и электронной записи.

Сделать тест резидентам Беларуси обойдется в Br37,56, нерезидентам - Br50,26. Если требуется внесение результата в систему "Путешествую без COVID-19", - Br41,16 и Br53,86 соответственно.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железнодорожном вокзале и по улице Бровки,13 можно узнать по телефону 8(017)319-69-84 с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (понедельник-пятница).-0-