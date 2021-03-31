В Нижегородской области продолжаются тактические учения военнослужащих Беларуси и России

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Мулино Нижегородской области продолжаются совместные тактические учения механизированных подразделений Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.

Во время очередного этапа маневров союзники отработали передислокацию. Под прикрытием расчетов противовоздушной обороны подразделения совершили марш в новый позиционный район. При перемещении были отработаны также элементы инженерной разведки и разминирования путей следования колонны.

В ближайшие несколько дней военнослужащим предстоит подготовиться к ведению оборонительных действий. Кроме того, союзники отработают практику выхода из сражения в район восстановления боеспособности и проведут контратаку совместно с подошедшими резервами.

Отечественный контингент на маневрах представлен танкистами и мотострелками из Слонима и Заслоново. Работают белорусские специалисты на технике коллег - боевых машинах пехоты БМП-2 и танках Т-72Б3.

Учения проходят в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год.-0-