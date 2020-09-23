В нормах планировки городов установят требования к велоинфраструктуре

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новых строительных нормах планировки городов установят требования к велоинфраструктуре, сообщила сегодня журналистам начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей в пресс-центре БЕЛТА.

"В настоящее время разработана редакция строительных норм "Планировка и застройка населенных пунктов", в которую включен раздел, которого раньше не было, - "Велосипедная инфраструктура". Он устанавливает основные требования к размещению велопарковок и велостоянок при застройке городских и сельских населенных пунктов", - рассказала Ольга Верамей.

Она обратила внимание, что время масштабных застроек, на которое пришлось формирование микрорайонов Каменная горка в Минске и Билево в Витебске, заканчивается. Мы переходим к точечному планированию, детальным планам кварталов. В них акцент делается на создание комфортной среды: центры дворов освобождаются от автомобилей, предусматриваются велопарковки, места для отдыха населения - не только детские площадки, но и зоны для занятий спортом", - добавила Ольга Верамей.-0-

Все материалы можно прочитать по ссылке

В Минске решили повременить с установкой подземных контейнеров для мусора До конца текущего года в минских дворах, где заваривают мусоропроводы, планируется установить около 100 модульных контейнерных площадок для раздельного сбора отходов.