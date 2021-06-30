В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1 тыс. фур

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 30 июня, выезда ожидают более 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 20 большегрузов, "Котловка" - более 160, "Каменный Лог" - более 230, "Бенякони" - свыше 240, "Привалка" - более 180.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 фур, "Берестовица" - более 30.-0-