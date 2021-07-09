В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось более 1030 фур

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 9 июля, выезда ожидают более 1030 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - более 110.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 100 большегрузов, "Котловка" - 150, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 220, "Привалка" - более 110.

На польском направлении в данный момент очереди отсутствуют-0-.