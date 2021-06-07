В очереди на выезд из Беларуси в ЕС скопилось около 1,7 тыс. фур

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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 20.00 7 июня, выезда ожидает около 1,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - также свыше 70.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 30 большегрузов, "Котловка" - свыше 190, "Каменный Лог" - более 450, "Бенякони" - свыше 290, "Привалка" - более 230.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 фур, "Берестовица" - свыше 90, "Козловичи" - более 100.-0-