16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ООН направлено обращение по фактам убийства мигрантов на польско-белорусской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в центре "Системная правозащита".

"Центр "Системная правозащита" официально направил письмо в офис управления Верховного комиссара ООН по правам человека и его главе Элизабет Тросселл. Документ, объем которого составляет несколько десятков страниц, содержит полную картину событий и множество фактов, подтверждающих геноцид уроженцев Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

В центре добавили: "Наши правозащитники продолжат расследовать факты убийств безоружных людей и приложат все усилия для того, что весь мир отреагировал на вопиющие факты массовых расстрелов, которые произошли в Европе в XXI веке".-0-