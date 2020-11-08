В отдельных районах Беларуси завтра ожидается туман

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью и утром 9 ноября местами по республике ожидается туман, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В течение дня будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер неустойчивый 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-6 градусов тепла, по северу - от 0 до минус 2, днем ожидается 3-9 градусов выше нуля.-0-

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