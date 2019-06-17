В отмене роуминга в Союзном государстве продолжается процесс согласования

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По вопросу об отмене роуминга в Союзном государстве продолжается процесс согласования и уточнения. Об этом сегодня на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России сообщил председатель комиссии по информационной политике Андрей Наумович, передает корреспондент БЕЛТА.

По проекту плана мероприятий по отмене роуминга на территории Союзного государства было достигнуто согласие сторон в части основных подходов. Андрей Наумович напомнил, что Группа высокого уровня Совета Министров Союзного государства 26 февраля рекомендовала профильным министерствам внести в установленном порядке на рассмотрение правительств Беларусь и России согласованную позицию по вопросу отмены роуминга. "Однако министерства не смогли исполнить это решение в виду различного понимания тех вопросов, содержание которых в конце марта каждая из сторон направила на рассмотрение в правительства Беларуси и России. В настоящее время продолжается процесс согласования и уточнения", - сказал Андрей Наумович.

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