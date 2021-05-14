В оздоровительных лагерях этим летом будет больше патриотических смен и педотрядов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию ожидается увеличение числа профильных смен патриотической направленности, а также педагогических отрядов. Об этом сообщила сегодня консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Лариса Емельянчик на пресс-конференции в БЕЛТА.

Среди приоритетов летней оздоровительной кампании - сохранение и укрепление здоровья детей, социальная поддержка наиболее незащищенных категорий из малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, детей, состоящих на различных видах учета. "К примеру, путевками в лагеря планируется обеспечить более 12 тыс. детей-сирот и около 5 тыс. детей-инвалидов. Для детей этой категории из местных бюджетов будут направляться средства для доплаты стоимости оздоровления", - сказала Лариса Емельянчик.

Особенностью оздоровительной кампании этого года станет увеличение количества лагерей профильных смен патриотической направленности, которые будут создаваться во взаимодействии с воинскими частями, правоохранительными органами. "Такие лагеря будут созданы, прежде всего, для детей, которые нуждаются в государственной защите, находящиеся в социально опасном положении, или в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа", - добавила она.

Также будет больше прочих профильных лагерей и смен, отрядов, которые последние годы пользуются популярностью. "Я имею в виду педагогические отряды, которые выполняют в том числе волонтерскую функцию. Это общение с детьми для будущих педагогов. Только в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка в этом году планируется создать 37 отрядов, в которых будет занято около 500 студентов", - отметила Лариса Емельянчик. И в вузах в регионах также будут создаваться педагогические отряды, участники которых поработают вожатыми.

Среди прочих профильных смен планируются смены: "Юный эколог", "Юный археолог", "Юный краевед" - тоже популярные среди детей направления.

Кроме того, центры дополнительного образования детей и молодежи, которых всего 278, летом планируют организовать работу более 10 тыс. объединений по интересам для 80 тыс. учащихся. График их работы будет гибким для удобства ребят. Такие же объединения по интересам будут действовать и в лагерях.-0-

Фото Егора Павлющика