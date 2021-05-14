Александр Цай
Новости темы "Социальное государство в работе"
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.
Ожидается, что 198 тыс. ребят будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием, а 144 тыс. - с круглосуточным.
Всего будет работать около 5,5 тыс. детских оздоровительные лагерей. Сейчас завершается их подготовка, в скором времени начнется уже приемка объектов.
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Родительских дней в оздоровительных лагерях этим летом не будет