14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Ожидается, что 198 тыс. ребят будут отдыхать в лагерях с дневным пребыванием, а 144 тыс. - с круглосуточным.

Всего будет работать около 5,5 тыс. детских оздоровительные лагерей. Сейчас завершается их подготовка, в скором времени начнется уже приемка объектов.

/Будет дополнено/.-0-

Родительских дней в оздоровительных лагерях этим летом не будет