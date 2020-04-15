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15 апреля 2020, 11:12

В параде к 75-летию Великой Победы примут участие более 180 единиц техники

Фото из архива
Фото из архива
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Экспозиция в Брестской крепости пополнилась рисунками военнопленных прифронтового лагеря
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15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается подготовка механизированной колонны к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В эти дни расчеты и экипажи военной техники отрабатывают вопросы слаженности действий на специальной площадке в районе аэродрома Липки, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что в составе механизированной колонны пройдут 18 парадных расчетов во главе с легендарным танком Т-34. Всего будет задействовано 185 единиц техники. Общая длина колонны составит около 2 км. Отличительной особенностью парада этого года станет то, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы военной техники от Вооруженных Сил, парадный расчет легкобронированных автомобилей "Лис" от внутренних войск МВД, парадный расчет от Государственного военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники.

В составе расчетов - только лучшие, наиболее подготовленные солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры, на конкурсной основе отобранные для участия в параде.

/Будет дополнено/.-0-

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