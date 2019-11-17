В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно - политолог

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Юрий Шевцов.

"В парламенте должны быть люди, мыслящие ответственно, которые ставят интересы государства выше своих идеологических предпочтений, - сказал Юрий Шевцов. - Уверен, что именно такие люди и войдут в новый состав парламента".

Политолог добавил, что эта избирательная кампания принципиально не отличается от предыдущих и традиционно проходит в спокойной обстановке.-0-