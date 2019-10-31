В перечень мостов для реконструкции включены 32 путепровода

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В перечень мостов для реконструкции, модернизации включены 32 объекта по всей стране, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время открытия движения по мосту через Сож в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Мост открывают (слева на право) помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, премьер-министр Сергей Румас, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко

Информируя премьер-министра Сергея Румаса о перспективах реконструкции, модернизации мостовых сооружений, Алексей Авраменко отметил, что в Беларуси обследованы путепроводы и республиканского значения, и в городах. Был определен перечень из 32 мостов. Ранжирование провели по мере значимости, состояния путепроводов, пояснил министр.

По первым 11 мостам из этого списка готовится проектно-сметная документация. По оставшимся мостам и затраты, и необходимые объемы работ не столь серьезные, однако они тоже включены в программу.

На вопрос Сергея Румаса, какие путепроводы в стране будут открыты в ближайшее время, Алексей Авраменко уточнил, что возводится мост через Пину в Пинске, практически завершен объект через Сож на дороге Краснополье - Славгород, активно ведутся работы в Рогачеве.

Сегодня в Гомельском районе с участием премьер-министра открыто движение по новому мосту через реку Сож - части автомагистрали М8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута). Прежний путепровод был признан аварийным, движение по нему полностью закрыли в августе прошлого года. Было принято решение о строительстве нового путепровода. Работы велись в круглосуточном режиме. Как пояснил генеральный директор "Гомельавтодора" Сергей Лазбекин, испытания моста длиной 544 м проводили с усиленной нагрузкой. Расчетный прогиб оказался вдвое меньше, чем планировалось. Старый мост намерены разобрать.-0-