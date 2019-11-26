В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн - Сенько

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В переоснащение таможенной службы в 2018-2019 годах вложено около $15 млн. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько сегодня во время торжественного мероприятия, посвященного 80-летию Брестской таможни, передает корреспондент БЕЛТА.
"Несколько десятков лет назад сложно было представить, какими техническими средствами контроля будет владеть таможня, какие специалисты будут работать с техникой. Мы постоянно переоснащаемся. Только в 2018-2019 годах получили в качестве технической помощи оборудования, которое пошло на перевооружение границы, практически на $15 млн", - сказал Юрий Сенько.
Председатель ГТК подчеркнул, что таможенная служба нацелена сделать пересечение границы максимально быстрым и комфортным. Он привел в пример пункт таможенного оформления "Варшавский мост". В 1969 году за сутки его пропускная способность составляла 50 машин, сейчас там оформляют 250 легковых автомобилей в час. "Такая пропускная способность необходима. Беларусь - транзитная страна. Нам нужно оформлять всех желающих, которые с добрыми намерениями приезжают в нашу республику, едут в соседние государства. Пассажиры не должны чувствовать каких-то сложностей с точки зрения пересечения границы", - отметил Юрий Сенько.
Общая протяженность границы, которая входит в зону ответственности Брестской таможни, достигает 648 км. Ежесуточно ее сотрудники оформляют 1,2 тыс. железнодорожных вагонов, 2 тыс. грузовиков, более 6 тыс. легковых автомобилей, границу пересекают свыше 20 тыс. граждан. "Эти цифры говорят за себя. При этом готовы увеличить скорость прохождения, для этого все делается. Мы минимизируем сегодня временные затраты с момента въезда в пункт пропуска до выезда, чтобы в том числе сократить затраты субъектов хозяйствования на пересечение госграницы", - заметил начальник Брестской таможни Александр Пихун. Он также обратил внимание на постоянное обустройство инфраструктуры на границе. В частности, в конце 2020 года планируется завершить реконструкцию пункта пропуска "Верхний Теребежов" в Столинском районе. Александр Пихун выразил уверенность, что после модернизации это будет один из лучших и самых современных пунктов пропуска в украинском направлении.
Во время торжественного мероприятия за добросовестную службу были поощрены более 40 сотрудников Брестской таможни, семеро из них - государственными наградами. С юбилеем коллектив поздравили помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, представители руководства Брестских областного и городского исполкомов.
Брестская таможня образована 20 ноября 1939 года. Тогда к работе приступили 12 сотрудников, спустя 80 лет коллектив увеличился до 1,5 тыс. человек.-0-
Фото Вадима Якубёнка