7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поликлиниках увеличили количество кабинетов, принимающих пациентов в красных зонах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В Беларуси наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными и коронавирусной инфекциями. На сегодня большинство пациентов болеют в домашних условиях, в связи с чем, как и предполагалось, возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую и педиатрическую службы. В каждом учреждении здравоохранения разработаны планы по организации работы в зависимости от уровня роста заболеваемости и обращаемости пациентов.
Усилена работа амбулаторно-поликлинического звена: расширены красные зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, принимающих пациентов в красных зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. К работе с пациентами в красных зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты 6-х курсов медицинских университетов и врачи-интерны.
На сайте Минздрава обновлена информация о работе учреждений здравоохранения в период эпидподъема.-0-