В преддверии дня рождения БЖД около 500 лучших представителей трудовых коллективов получили награды

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии дня рождения Белорусской железной дороги около 500 лучших представителей трудовых коллективов были отмечены отраслевыми наградами, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Белорусской железной дороге 27 декабря исполнится 158 лет. "27 декабря 1862 года (15 декабря по старому стилю) с платформы станции Поречье отправился первый поезд по территории Беларуси. На белорусской земле начал эксплуатироваться железнодорожный участок Гродно - Поречье, который был построен в рамках Санкт-Петербургско-Варшавской магистрали. За 158 лет БЖД прошла огромный путь - от одноколейной линии до разветвленной железнодорожной сети страны протяженностью более 5,5 тыс. км", - подчеркнули в пресс-центре.

Сегодня белорусская магистраль представляет собой мощный транспортный комплекс с большим техническим и интеллектуальным потенциалом, который в полном объеме обеспечивает потребности населения и предприятий страны в перевозках пассажиров и грузов. Маршрутная сеть дороги охватывает более 2,1 тыс. населенных пунктов. Ежегодно БЖД перевозит в среднем порядка 150 млн т грузов и около 80 млн пассажиров.

В настоящее время одними из важнейших приоритетов для Белорусской железной дороги являются выход на качественно новый уровень транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев с учетом требований времени, обновление и модернизация инфраструктуры и подвижного состава, повышение транзитной привлекательности страны.

В текущем году на БЖД был реализован ряд значимых проектов. Среди них - открытие в июне регулярного движения электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск в рамках реализации инвестиционного проекта по электрификации участка Жлобин - Калинковичи. После завершения этого проекта доля электрифицированных железнодорожных участков составит 25% от общей протяженности железнодорожных линий. Также была продолжена работа по обновлению подвижного состава. На магистраль поступило еще три современных дизель-поезда ДП6, которые сегодня курсируют между столицей Беларуси и областными центрами.

Большое внимание уделялось повышению качества обслуживания пассажиров, развитию дистанционных сервисов продаж проездных документов: мобильного приложения "БЧ.Мой поезд" и обновленного раздела "Услуги пассажирам" на официальном сайте БЖД. Сегодня каждый третий пассажир приобретает билеты на поезда с нумерованными местами через интернет.

Нынешний год для Белорусской железной дороги был ознаменован рядом юбилейных дат и знаковых событий. Во время мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, было организовано праздничное оформление железнодорожных вокзалов, заложена аллея памяти вблизи станции Минск-Пассажирский, для пассажиров проведена акция "Поздравь родных вместе с БЖД". Знаковым событием стало завершение совместного проекта с ИКК "Линия Сталина" - создание экспозиции "Наш бронепоезд", посвященной трудовому и ратному подвигу всех поколений железнодорожников.

В июле в обновленном здании вокзала станции Заслоново состоялось торжественное открытие 65-го сезона летних перевозок Детской железной дороги имени К.С.Заслонова.-0-