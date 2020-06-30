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30 июня 2020, 11:16

В проекте ПИКоАП прописаны правила ускоренного административного процесса - Ипатов

Вадим Ипатов. Фото из архива
Вадим Ипатов. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте ПИКоАП предложена новая глава об ускоренном ведении административного процесса. Об этом сегодня сообщил в парламенте директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.

ПИКоАП закрепляет принципы и нормы правового регулирования административного процесса. Существенных изменений он не претерпел, поскольку достаточно отработан и не вызывает серьезных нареканий у правоприменителей, отметил Вадим Ипатов. "В проекте ПИКоАП предложена новая глава, которая детально регулирует ускоренный порядок ведения административного процесса. Так, в ней регулируется применение профилактических мер воздействия, упрощенный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины и т.д.", - рассказал директор НЦЗПИ.

Кроме того, в ПИКоАП систематизирован и сокращен круг госорганов и организаций, которые наделены правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях.

Разработчики уточнили порядок обжалования действий и решений судьи, должностного лица, ведущего административный процесс. При этом речь идет о действиях, не связанных с вынесением окончательного решения по делу.

Проекты новых КоАП и ПИКоАП приняты сегодня в первом чтении.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, других ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-

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