В процессе законотворческой деятельности сенаторам необходимо работать на опережение - Кочанова

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В процессе законотворческой деятельности нам необходимо работать на опережение. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В процессе законотворческой деятельности нам необходимо работать на опережение - совершенствовать нормативную правовую базу с учетом современных реалий, - сказала Наталья Кочанова. - Законодательство, как отметил глава государства, должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное. Хочу отметить, что в Совете Республики сделано многое в этом направлении".

Спикер подчеркнула, в максимально сжатые сроки во взаимодействии с заинтересованными государственными органами был подготовлен целый пакет законопроектов - о недопущении реабилитации нацизма, совершенствовании уголовного и трудового законодательства, проведении массовых мероприятий, деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и по ряду иных вопросов.

"Законопроект о недопущении реабилитации нацизма разработан непосредственно парламентариями по поручению главы государства. В нем будут установлены правовые механизмы противодействия героизации нацистских преступников и их пособников, запрет на символику и атрибутику фашистских коллаборантов, участвовавших в геноциде белорусского народа. Мы не имеем права забывать свою историю. Сожженная дотла Хатынь и еще более 9 тыс. уничтоженных деревень навсегда останутся символом трагедии нашего народа и вечной памяти о каждом третьем погибшем белорусе", - отметила председатель Совета Республики.

По ее словам, сохранение исторической памяти - это прежде всего эффективная защита от многочисленных попыток различных деструктивно и враждебно настроенных по отношению к нашей стране сил разрушить в ней мир и общественное согласие, разобщить и ослабить Беларусь.

"Уверена, что выскажу общее мнение - граждане должны чувствовать себя защищенными от тех, кто нарушает их права и законные интересы, от произвола, который пытаются учинить зарубежные "поводыри" и их наши местные марионетки. Это касается и деятельности средств массовой информации. Необходимо поставить правовой заслон искажению и подтасовке фактов, распространению фейков. Наши граждане имеют право на получение объективной и заслуживающей доверия информации, - добавила Наталья Кочанова. - Крайне недопустимо посягательство на личную жизнь и персональные данные наших граждан. Блок этих законопроектов призван способствовать укреплению правопорядка и общественной безопасности в стране. Хочу поблагодарить председателей постоянных комиссий за инициативность и настойчивость в работе над этими проектами".

В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2021 год, утвержденным главой государства, сенаторам предстоит участвовать также в разработке абсолютно новых для национальной правовой системы законов - "О лизинговой деятельности", "О страховой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей" и ряда других.

На весенней сессии планируется рассмотреть более 30 законопроектов. В их числе отчеты об исполнении важнейших финансовых документов - республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за прошедший год, а также проекты в сфере государственной службы, таможенного регулирования, социальной защиты, инновационной деятельности и других сфер общественных отношений.-0-