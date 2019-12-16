В пункте пропуска "Новая Гута" появится новый инспекционно-досмотровый комплекс

В пункте пропуска "Новая Гута". Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" на границе с Украиной установят новый стационарный инспекционно-досмотровый комплекс. Этот проект международной технической помощи одобрен постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №859, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Контроль за реализацией проекта будет обеспечивать Государственный таможенный комитет Беларуси.

Кроме того, одобрены проекты международной техпомощи "Поддержка Министерства финансов Беларуси по международным стандартам аудита" и "Повышение качества преподавания и обучения в университетах".

Соответствующе решения приняты на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.-0-