В пункте пропуска "Новые Ярыловичи" замедлено движение - ГПК

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском пункте пропуска "Новые Ярыловичи" ("Новая Гута") замедлен запуск транспортных средств. По имеющейся информации, это связано со сложными погодными условиями. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В ведомстве рекомендуют учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения белорусско-украинской границы.

"Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе нашего интернет-портала "Обстановка на границе", - добавили в ГПК. - 0-.