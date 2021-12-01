В Республиканской больнице медреабилитации полностью возобновили профильную работу

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 декабря полностью возобновлена реабилитация пациентов в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.
Учреждение осуществляет раннюю реабилитацию пациентов после инсульта, инфаркта миокарда, операций на головном мозге, сердце и сосудах, ортопедо-травматологических операций и травм у взрослых и детей.
В пресс-службе отметили, что ежегодно реабилитацию в центре проходят более 8 тыс. пациентов.-0-