В школах вводятся бесплатные путешествия для старшеклассников. Когда запустят пилотный проект?

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащиеся 10-11-х классов смогут путешествовать по стране бесплатно. Об этом в эфире телеканала СТВ заявила консультант Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Екатерина Никитина, сообщает БЕЛТА.

Начало субсидированию школьных поездок положено: уже в 2023 году старшеклассники смогут воспользоваться правом поехать на экскурсию, которая дополнит их знания по тому или иному школьному предмету, отметила представитель Минспорта. Например, изучая события Великой Отечественной войны, ученики 10-11-х классов смогут посетить Брестскую крепость.

"При поддержке Министерства образования разработано и принято постановление Совета Министров для субсидирования поездок школьников. Это будет пилотный проект, по которому учащиеся 10-11-х классов будут путешествовать в следующем году по стране бесплатно. Разработан перечень экскурсий для этих классов. Они поедут со своим преподавателем по предмету, по которому они определятся", - сказала Екатерина Никитина.

При этом председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, что такой подход рассматривался давно. Вопрос в большей степени касался механизмов финансирования. Теперь важно, чтобы этот проект оказался эффективным. "Главное, чтобы это было эффективно, чтобы цены были не завышены, чтобы не было лишнего количества посредников. И чтобы к этому перечню программ с утвержденными контрольными текстами и инфоблоками была еще достаточно понятная зафиксированная стоимость", - резюмировал Филипп Гулый.-0-