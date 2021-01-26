В сложных погодных условиях ГАИ призывает быть предельно осторожными

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает проявлять осторожность в условиях сложных погодных условий, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По данным синоптиков, в республике в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия в виде дождя и мокрого снега. Днем прогнозируется во многих районах метель. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, на дорогах гололедица, причем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

ГАИ настоятельно рекомендует водителям принять во внимание данную информацию и при движении соблюдать меры безопасности - выбирать безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал. "За рулем нельзя отвлекаться, следует избегать резких торможений и по возможности такого опасного маневра, как обгон. Вдвойне нужно быть внимательными при проезде мостов, путепроводов, на закруглениях автодорог, спусках и подъемах. В условиях плохой видимости, а также в темное время суток необходимо двигаться с минимальной скоростью движения в населенных пунктах. При подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снизить скорость вплоть до остановки, так как на проезжей части внезапно может появиться пешеход", - сказали в ведомстве.

Пешеходам в данных погодных условиях советуют проявлять осторожность при переходе проезжей части, переходить дорогу только в установленных правилами местах, при этом не торопиться и смотреть всегда по сторонам. В темное время суток важно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-