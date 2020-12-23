В сложных погодных условиях ГАИ просит водителей и пешеходов быть предельно осторожными

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дождь и мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть придельного внимательными и осторожными. Перед началом движения водителям необходимо тщательно очистить автомобиль от снега, проверить наличие стеклоомывающей жидкости, исправность стеклоочистителей и приборов освещения", - сказали в ГАИ.

При ухудшении погоды стоит избегать резких перестроений и торможений, а также отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Водителям следует помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. "Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните: тормозить на таких участках крайне опасно. Все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь на зимней дороге, испытывают и другие водители. Постарайтесь относиться к ним с уважением и пониманием. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума", - отметили в ГАИ.

Кроме того, Госавтоинспекция призывает владельцев транспортных средств не оставлять свои автомашины на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники.

Пешеходам переходить дорогу необходимо только в установленных правилами местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть, так как это может привести к падению. Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход, не убедившись, что вас водители пропускают. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.-0-