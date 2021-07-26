В СНГ продолжается работа по созданию комиссии по правам человека

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось заседание экспертной группы по вопросам создания комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

"В режиме видеоконференции представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ рассмотрели подготовленный российской стороной проект актуализированного положения о комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств. В нем в качестве моделей функционирования комиссии использованы уже апробированные на международных площадках форматы. Одним из них является рассмотрение национальных докладов о выполнении правозащитных обязательств в рамках СНГ", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на заседании обсудили проекты решения Совета глав государств СНГ и протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года. Одной из основных целей подготовки данных проектов является обеспечение скорейшего запуска деятельности комиссии по правам человека Содружества, что послужит укреплению авторитета СНГ как одной из ключевых международных организаций на постсоветском пространстве, в том числе в сфере защиты прав человека, позволит противодействовать попыткам политизации правозащитной тематики.

С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания решили продолжить совместную деятельность государств СНГ по обеспечению прав и основных свобод человека и запланировали очередное заседание экспертной группы на 10 сентября 2021 года в Исполнительном комитете СНГ в Минске.-0-