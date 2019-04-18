В СНГ вырабатывают единые подходы в медобеспечении полетов судов гражданской авиации

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пространстве СНГ вырабатываются единые подходы в вопросах медобеспечения полетов судов гражданской авиации, заявила журналистам первый вице-президент Ассоциации врачей авиационной медицины (Россия) Ольга Верба. Она принимает участие в заседании рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестке дня встречи - рассмотрение проекта авиационных правил "Проверка соответствия установленным требованиям юридических и физических лиц, осуществляющих медицинское обеспечение полетов воздушных судов гражданской авиации государств - участников СНГ", требований к состоянию здоровья кандидатов на получение и продление свидетельств авиационного персонала. Участники заседания обсуждают вопросы медицинского обеспечения безопасности полетов, в частности порядок допуска к исполнению профессиональных обязанностей, оказание медпомощи членам экипажа и пассажирам воздушных судов, а также лицам, находящимся на территориях международных аэропортов.

"Такие встречи экспертов СНГ необходимы, поскольку есть возможность обменяться самыми передовыми тенденциями, получить опыт от своих коллег. Эта площадка представляется очень важной и перспективной для того, чтобы усовершенствовать и выработать единые подходы в медицинском обеспечении безопасности полетов", - сказала Ольга Верба.

Медицинские аспекты и подходы в вопросах безопасности полетов едины на всем международном пространстве. В то же время есть различия в законодательных и юридических аспектах выполнения этих процедур. "Для этого мы и собираемся, обсуждаем, пытаемся установить единые правила в этом направлении. Ведь у каждой из стран есть национальные особенности, их необходимо учесть и привести в соответствие с международными требованиями. То есть в результате таких дискуссий должны появиться те документы, которые позволят наиболее правильно и рационально подходить к вопросам обеспечения безопасности полетов на пространстве Содружества", - отметила первый вице-президент ассоциации.

Во время заседания также обсуждаются проблемные вопросы в практике применения методических рекомендаций по организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий в случае выявления больного либо подозрительного на заражение инфекционной болезнью, представляющей чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, при осуществлении полетов воздушных судов гражданской авиации стран СНГ. "Взаимодействие в этой области имеет очень большое значение, поскольку особо опасные инфекционные болезни способны одномоментно поражать большое количество пассажиров на борту самолета. Поэтому наша главная задача - исключить возможность завоза инфекционных болезней из одной страны в другую", - подчеркнула старший инспектор по авиационной медицине отдела сертификации авиационного персонала Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана Айнура Токтоназарова.

Заседание рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации продолжит работу завтра в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В нем принимают участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Ассоциации врачей авиационной медицины России и Исполкома СНГ. -0-