В Совете Республики раскрыли подробности встречи Кочановой с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках третьего Евразийского женского форума 14 октября по просьбе заместителя председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пии Каума состоялась ее встреча с парламентской делегацией Беларуси во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова охарактеризовала текущую общеполитическую и экономическую ситуацию в Беларуси, ознакомила с ходом работы по изменению Конституции. Акцентировала внимание на вызовах, с которыми сталкивается наша страна в последнее время. "Нас провоцируют, вносят деструктив, стремятся довести ситуацию до радикализма и терроризма, применяют санкции", - подчеркнула спикер. Было отмечено, что санкции направлены против трудовых коллективов, против каждого жителя Беларуси, подчеркнута их контрпродуктивность.

Также белорусский спикер указала на несоблюдение определенными сопредельными с Республикой Беларусь странами договоренностей по обеспечению безопасности границ. В ответ на массированное вмешательство извне во внутренние дела, политику санкций и развязанную гибридную войну наша страна вынуждена приостановить участие в совместных проектах с ЕС и "Восточного партнерства", реализацию соглашения о реадмиссии.

При этом Беларусь не отступает от своего главного принципа во внешней политике - стремления к глобальному миру и безопасности, отрицая любые силовые сценарии. Поэтому крайне важной видится всеобщая поддержка инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко о запуске глобального диалога по безопасности.-0-

Фото Совета Республики