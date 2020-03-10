В Совете Республики внимательно относятся к законодательным инициативам граждан - Рунец

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Совете Республики внимательно относятся к законодательным инициативам граждан. Об этом сегодня во время личного приема заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Татьяна Рунец отметила, что все инициативы и предложения, поступающие в Совет Республики во время личных приемов граждан, внимательно изучаются, а наиболее значимые - учитываются при законотворчестве.

Татьяна Рунец во время приема граждан. Фото Совета Республики

Так, сегодня среди обратившихся были собственники миноритарного пакета акций одного из белорусских закрытых акционерных обществ в сфере торговли. Они попросили содействовать решению вопросов, касающихся деятельности мажоритарных акционеров ЗАО. "Мы хотим знать о том, кому и на каких условиях продаются акции, почему не выплачиваются дивиденды, однако этой информации нам не предоставляют, - рассказали обратившиеся. - Просим разобраться в ситуации. Хотели бы также озвучить отдельные законодательные инициативы, направленные на защиту прав миноритарных акционеров".

Этот вопрос, по словам Татьяны Рунец, требует всестороннего анализа. "Попытаемся разобраться в деталях и дадим вам ответ, - сказала она. - Это важный вопрос, и ваше обращение по данной тематике не единично". Сенаторы вместе с Минфином и Минэкономики обсудят прозвучавшие на сегодняшнем приеме предложения, в том числе при подготовке изменений в закон о хозяйственных обществах.-0-