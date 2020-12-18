В современных условиях международный парламентаризм приобретает особое значение - Кочанова

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современных условиях международная парламентская деятельность приобретает особое значение, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современных условиях особое значение приобретает международная парламентская деятельность", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, сегодня парламенты и европейские структуры принимают тенденциозные резолюции, основанные на искажении и политизированной трактовке событий в нашей стране. "Национальным собранием Беларуси в официальных заявлениях дана жесткая оценка подобным документам как открытому вмешательству во внутренние дела Беларуси. Председателям парламентов государств - членов Европейского союза, руководителям зарубежных межпарламентских комиссий и рабочих групп направлены соответствующие обращения. Однако европейские "учителя демократии" высокомерно не слышат белорусских парламентариев. Более того, депутаты Европарламента откровенно дезинформируют европейскую общественность о ситуации в Беларуси и допускают грубые оскорбления", - отметила спикер верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова подчеркнула, что сенаторам нужно использовать все свои международные контакты и каналы коммуникаций в целях объективного информирования о положении дел в республике. "Важным приоритетом в международной повестке остается взаимодействие на площадках Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза", - добавила она.-0-