В стационарах Беларуси находятся 254 пациента с коронавирусом

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стационарах Беларуси находятся 254 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"В Беларуси регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней", - отметили в пресс-службе.

В настоящий момент 254 человека находятся на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой или средней форме. 11 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. Их состояние оценивается как стабильное. Зарегистрировано 4 случая смерти возрастных пациентов, у которых были многочисленные хронические заболевания, по предварительным данным, отягощенные коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 46 пациентов.

Под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровней находятся 9 тыс. 299 человек. Из них 1 тыс. 943 - в стационарных условиях.

Чтобы выявить все возможные случаи COVID-19, в дополнение к тяжелым пневмониям начали тестировать всех пациентов со среднетяжелым течением заболевания. Причем выполняют забор материала из нижних дыхательных путей, а не только мазок, что значительно повышает достоверность выявления заболевания.

В настоящее время есть как отечественные, так и импортные тест-системы - в запасе более 11 тыс. тестов для проведения лабораторных исследований. Работают 9 лабораторий, еще три будут запущены при необходимости.

В медучреждениях страны сформирован необходимый коечный фонд. Министерство здравоохранения совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утвердили планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровней.

"При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями, - отметили в пресс-службе. - Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц".

Временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран. "Главная цель такой работы - вовремя выявить всех, кто, возможно, инфицирован и может стать источником опасности для своих близких", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве настоятельно рекомендуют всем, у кого появились симптомы (повышение температуры, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа), оставаться дома и позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания). Нужно сообщить, что беспокоит, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон), после чего с абонентом свяжется медработник, который даст указания.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях организованы отдельные входы и кабинеты для приема пациентов с температурой и симптомами острой респираторной инфекции.

Рекомендуется временно отложить прохождение диспансеризации, реабилитации, лабораторные и инструментальные исследования в плановом порядке, в том числе флюорографию органов грудной клетки, ЭКГ, холтеровское мониторирование, введение инъекционных лекарственных средств через процедурный кабинет.

Тем, кто нуждается в выписке рецептов на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, нужно позвонить в регистратуру, стол справок или колл-центр поликлиники по месту жительства, оставить контакты. После этого перезвонит медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Минздрав дал рекомендации людям старше 60 лет, которые нуждаются в осмотре медработника из-за ухудшения самочувствия. Им также нужно позвонить в учреждение здравоохранения по месту жительства и оставить контакты. В течение рабочего дня на связь выйдет медицинский работник и согласует время для визита на дом.

"Избегая планового посещения учреждений здравоохранения, вы позволите им работать более эффективно и поможете защитить вас и других от возможного заражения и распространения COVID-19", - заключили в министерстве.-0-