В столичном комплексе "Минск Мир" - старт продаж в трех новых домах!

На старте продаж сердце покупателя бьется особенно сильно - ведь именно в этот момент застройщик объявляет лучшие цены на новенькие квартиры! В многофункциональном комплексе "Минск Мир" стартуют продажи сразу в трех новых домах - "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген", а значит, соблазн выгодной покупки будет трижды сильнее!

Многофункциональный комплекс "Минск Мир" занимает особое место на карте города. Ведь это не только самый современный проект жилищного строительства в Беларуси, но и самый масштабный комплекс Европы. А для столицы он признан и самым значимым инвестиционным проектом на годы вперед, ведь создать полностью новый "город в городе" предстоит на площади 340 гектаров.

"Минск Мир" - это строительная площадка размером более 340 га!

Комплекс строится очень быстро - за его возведением можно даже следить на сайте застройщика bir.by благодаря видео-туру. Жилые дома здесь сегодня продаются в десяти кварталах, но жилье раскупается очень быстро - новоселами или будущими новоселами этого комплекса стали уже многие тысячи семей! Только одна цифра - свободными здесь на данный момент остались лишь около 800 квартир!

В комплексе уже началось строительство Международного финансового центра Minsk World. Концепция его создания предполагает привлечение крупных мировых инвесторов, что позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций. Но и для отечественного бизнеса это очень интересный проект, ведь МФЦ Minsk World - это тысячи новых прямых и косвенных рабочих мест для граждан Беларуси.

Рядом ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра. Такие объекты - не только центры интересного и полезного досуга для жителей города, но и важный компонент для стимулирования деловой активности, развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

Очень знаковый объект комплекса - новый большой городской парк. Застройщик убежден, что современный город не должен превращаться в каменные джунгли, поэтому парк будет разбит по центральной оси застройки.

В комплексе сразу прокладываются беговые и велодорожки - это территория активных людей и здорового образа жизни!

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

И еще одна важнейшая строительная площадка - станция метро "Аэродромная". Для жителей комплекса будут доступны сразу две станции новой, третьей линии минского метрополитена, первые поезда по которой пробегут уже очень скоро!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Инфраструктура комплекса впечатляет - здесь будет возведено 7 школ и 12 детских садов. Иными словами, буквально в каждом квартале будет своя школа или детский сад. В комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, медицинский центр, множество магазинчиков, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги - кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Как считает председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич, развитие комплекса должно в полной мере отвечать интересам клиентов.

- У покупателей должен быть выбор. Он должен иметь возможность выбрать расположение дома, площадь квартиры, планировку, даже вид из окна! Только при таких условиях покупка квартиры принесет удовольствие и станет важным событием в жизни семьи. Мы проанализировали, что в свободной продаже осталось недостаточное количество квартир для широкого выбора и решили начать продажи сразу трех домов несколько раньше запланированных сроков. Отмечу, что все новые дома, которые поступили в продажу, уже на стадии строительства, - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров застройщика

Итак, давайте знакомиться с самыми свежими предложениями в престижном современном комплексе!

Дом "Санкт-Петербург" - это уже второе здание квартала "Евразия", в котором можно приобрести квартиру. Первенцем, напомним, стал здесь дом "Москва", в котором жилье разбиралось очень активно.

Дом "Санкт-Петербург"

Квартал расположен в центральной части комплекса, поэтому все ключевые объекты этого "города в городе" здесь будут в непосредственной близости.

Особенности квартала "Евразия" определяются его удачной планировкой - восемь жилых домов квартала и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру, а в центре квартала разместится детский сад на 230 мест. При этом у каждого дома - детские игровые и спортивные площадки.

Квартал "Евразия"

Важно, что в южном направлении жители квартала получат панорамные виды на новый красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, неподалеку - выставочный центр, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, а в соседних кварталах - две школы и еще три детских сада.

"Санкт-Петербург" - это две секции по 19 этажей, в котором будет 305 квартир свободной планировки площадью от 30 до 86 квадратных метров, от однокомнатных студий до условных "еврочетверок".

Дом "Санкт-Петербург"

На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе.

На втором этаже часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха, доступные для всех жителей дома.

На втором этаже часть квартир с террасами. Здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю

Начиная с третьего этажа все окна квартир - от пола до потолка, и в каждой квартире застекленная лоджия. Огромные окна открываются в верхней части - на уровне 1,1 метра от пола, а нижняя не открывающаяся часть в целях безопасности получит стекло-триплекс, которое невозможно разбить.

Высота потолков - 2,70 метра, на первом этаже - в лобби и коммерческих помещениях - почти 4 метра, на последнем этаже - 3 метра.

Лобби просторное, около 40 квадратных метров, и имеет два выхода - во двор и к автостоянке. Здесь расположены стойка консьержа, зона отдыха, а также туалетная комната с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных - они отделены от основного пространства лобби.

Лобби дома "Санкт-Петербург"

В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта OTIS, один из которых, грузоподъемностью 450 кг, - панорамный.

Скоростные и бесшумные лифты OTIS

По плану дом будет сдан в феврале 2022 года.

Дом "Флоренция" - это квартал "Южная Европа", в котором уже полностью распродан дом "Афины", а также успешно продается дом "Стамбул".

Дом "Флоренция"

Квартал расположен в северной части комплекса "Минск Мир", в непосредственной близости к центру города. Совсем рядом - здание бывшего аэропорта "Минск-1", где планируется разместить филиал исторического музея. Внутренняя дворовая территория квартала станет настоящим произведением ландшафтного дизайна! "Южная Европа" будет очень зеленой, с множеством лиственных и хвойных деревьев, цветов и кустарников, образующих двойную живую изгородь. В их окружении, на дворовой территории каждого дома, расположатся детские игровые площадки и площадки для отдыха. Внутри квартала будет построен большой детский сад на 230 мест, а также расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе.

Квартал "Южная Европа"

Внутри квартала расположатся магазины, аптека, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе

"Флоренция" - это три секции высотой по 25 этажей и 366 квартир свободной планировки площадью от 43 до 78 квадратных метров. Их три типа - в евростандарте это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Дом "Флоренция"

Высота потолков на первом и последнем этажах - 3 метра, на остальных 2,70 метра.

В доме предусмотрено панорамное остекление, при этом в каждой квартире будет лоджия.

Лобби - с местом для консьержа и санузлом. Имеют два выхода - во двор и к автостоянке.

Лобби дома "Флоренция"

В каждой секции - по три лифта OTIS, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг.

Возле каждого подъезда предусмотрены неотапливаемые помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Дом "Флоренция" планируется сдать в октябре 2021 года.

Третий новый дом, квартиры в котором поступили в продажу - "Копенгаген" в квартале "Северная Европа". До этого момента здесь продавались квартиры лишь в доме "Хельсинки", при этом с полной отделкой.

Квартал расположен в юго-западной части комплекса, вдоль улицы Кижеватова. Здесь будет построен детский сад на 230 мест, а также детская и взрослая поликлиники.

Квартал "Северная Европа"

С севера квартал граничит с будущим новым парком.

В доме "Копенгаген" 25 этажей и 293 квартиры свободной планировки площадью от 29 до 74 квадратных метров. В большей части квартир предусмотрено два блока сантехнических коммуникаций, что позволит покупателям гибко и максимально эффективно трансформировать жилое пространство.

Отличительная особенность дома - это шесть квартир первого этажа, каждая из которых имеет отдельный вход прямо со двора, при этом на террасах предусмотрены калитки на придомовую территория и стеклянные козырьки от осадков.

Начиная с пятого этажа дом будет оснащен "французскими окнами". Нижний край такого окна - всего в 30 сантиметрах от пола. Вид - просто великолепный, а безопасность обеспечат детские замки. Все стекла получат специальную тонировку.

Лобби с эксклюзивным дизайном имеет два выхода - во двор и к автостоянке, здесь будет гранитная отделка порталов лифтов и гранитные полы. Предусмотрена стойка консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Лобби дома "Копенгаген"

Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дом будет оборудован тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Нормативный срок сдачи дома "Копенгаген" - сентябрь 2021 года.

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Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Хет-трик в пользу покупателей - страт продаж сразу трех новых домов в комплексе "Минск Мир"!

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