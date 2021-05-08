8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном парке Победы определились победители и призеры "Забега отважных", в котором приняли участие 2,5 тыс. человек, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забегах мальчиков 4-6 лет на 400 м первенствовал Иерофей Тимошенко - 1 мин. 52 сек. Второе место у Ивана Кадана - 1 мин. 59 сек. Третьим был на финише Савелий Слободенюк - 2 мин. 09 сек.

В аналогичных стартах у девочек не было равных Дарье Минченко - 2 мин. 02 сек. Второй на финиш прибежала Ева Дрозд - 2 мин. 13 сек. И замкнула тройку сильнейших Янина Скарлыгина - 2 мин. 30 сек.

Дети возрастной категории 7-8 лет также преодолевали дистанцию 400 м. Среди мальчиков тройку сильнейших составили Роман Карбовский - 1 мин. 43 сек., Даниил Козелецкий - 1 мин. 45 сек., а также Денис Богданович - 1 мин. 46 сек. У девочек в данной возрастной группе выиграла Арина Орловская - 1 мин. 46 сек. Второе место у Дарьи Волковой - 1 мин. 46 сек. Третье место заняла Александра Скакалова - 1 мин. 47 сек.

У участников соревнований в возрастных группах 9-10, 11-12, 13-14 лет трасса была несколько длиннее и сложнее.

Среди мальчиков 9-10 лет дистанцию в 1200 м быстрее всех преодолели Константин Тихончук - 4 мин. 36 сек., Мирослав Гапеев - 4 мин. 58 сек. и Александр Козелецкий - 5 мин. 05 сек.

Среди девочек 9-10 лет не было равных Эмилии Буковец - 4 мин. 46 сек., Екатерине Пехтеревой - 4 мин. 54 сек. и Марии Древс - 4 мин. 57 сек.

В забеге мальчиков 11-12 лет на 1200 м тройку сильнейших составили Денис Залозный - 4 мин. 21 сек., Илья Козелецкий - 4 мин. 21 сек. и Денис Карпович - 4 мин. 31 сек.

В аналогичном виде программы у девочек лучшее время показали Ангелина Заблотская - 4 мин. 36 сек., Милана Марачева - 4 мин 54 сек. и Дарья Муравейко - 4 мин. 55 сек.

В беге на 1200 м среди мальчиков 13-14 лет не было равных Никите Каминскому - 4 мин. 29 сек. Также в число призеров попали Даниил Устюжанин - 4 мин. 41 сек. и Александр Бекач - 4 мин. 44 сек.

У девочек возраста 13-14 лет первое место заняла Виктория Богданович - 4 мин. 38 сек. Второе место у Анны Леоненко - 5 мин. 20 сек. Третьей к финишу прибежала Карина Конюх - 5 мин. 52 сек.

И наконец, гвоздем программы стали забеги на 2100 м у мужчин и женщин. В стартах представителей сильного пола первым финишировал Андрей Сущеня - 8 мин. 53 сек. Вторым на финише был Валерий Лещевич - 9 мин. 22 сек. Тройку призеров замкнул Анатолий Буковец - 9 мин. 33 сек.

Старт представительниц прекрасного пола завершился викторией Марии Гнедчик - 9 мин. 55 сек. Второе место у Дианы Кабалан - 10 мин. 50 сек. Третьей завершила забег Ольга Курильчик - 11 мин. 08 сек.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Беларуси, БФЛА, Минский горисполком при поддержке Президентского спортивного клуба.-0-