В стране важно сохранять историческую правду - лауреат премии "За духовное возрождение" Сергей Первицкий

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стране важно сохранять историческую правду. Это отметил архитектор Сергей Первицкий сегодня на церемонии награждения премиями "За духовное возрождение", специальными премиями и премиями "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Премии "За духовное возрождение" за создание мемориального комплекса на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области удостоен авторский коллектив в составе главных архитекторов проекта ОАО "Институт Гомельгражданпроект" Сергея Первицкого и Виктора Бельтюкова, а также члена Союза писателей Беларуси Изяслава Котлярова.

Сергей Первицкий рассказал журналистам, как на месте сожженной деревни создавался комплекс, призванный увековечить память о невинно погибших в годы войны. Он отметил, что практически в каждой белорусской семье - своя память о военной трагедии. Так, оба его деда прошли войну и пережили немало.

Архитектор сказал, что ранее ему не приходилось создавать подобного рода проекты и это является хорошим опытом.-0-