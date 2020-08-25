В своих поступках всегда необходимо оставаться человеком - учитель

25 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В любой ситуации в своих мыслях и поступках следует оставаться человеком. Таким мнением поделилась сегодня на областной педагогической конференции с корреспондентом БЕЛТА учитель белорусского языка и литературы Бабиничской средней школы Оршанского района Ирина Орлова.

"В любой ситуации в своих мыслях и поступках следует руководствоваться здравым смыслом, оставаться человеком и думать о тех, кто рядом", - подчеркнула педагог.

Ирина Орлова напомнила, каким сложным был для всех прошлый учебный год. "Нынешний также не предвидится простым, поэтому желаю родителям и педагогам набраться мудрости, желаю сил и терпения своим коллегам. Каждый из нас должен осознавать, что в первую очередь он - учитель, педагог. Наша задача - оставаться на том уровне, который позволит нашим ученикам мыслить, расти над собой, различать хорошее и плохое, уметь отстаивать свое мнение, ставить перед собой цели и не останавливаться на достигнутом. Но прежде всего - оставаться человеком в любой ситуации, не терять умения сопереживать, любить свою Родину, язык, свои корни", - убеждена педагог.

Касаясь давления, которое в преддверии начала нового учебного года стало массированно оказываться на учителей, Ирина Орлова отметила, что это недопустимо. "Мне и моим коллегам в определенной степени повезло. Мы в этом плане более счастливые и на себе такого не испытали, надеюсь, и не придется. Наша школа находится в агрогородке. Отношение людей и родителей достаточно ровное и спокойное. Конечно, можно посочувствовать всем, кто пережил такие нападки и пожелать выдержки, терпения, стойкости и профессионализма", - добавила Ирина Орлова.

Областная педагогическая конференция собрала около 2 тыс. человек. Впервые в регионе она прошла в видеоформате, что позволило существенно увеличить круг ее участников.-0-

Негативное отношение к учителям шокирует - педагог Таким мнением поделилась сегодня на областной педагогической конференции с корреспондентом БЕЛТА учитель биологии средней школы №29 Витебска Ирина Бедарик.