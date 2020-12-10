10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тбилиси в канун Нового года открываются 3 магазина белорусских товаров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Грузии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии Михаил Мятликов 9 декабря принял участие в открытии очередного розничного магазина белорусских товаров в Тбилиси. В своем выступлении Михаил Мятликов подчеркнул, что открытие магазина белорусских товаров будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Грузии, а также сделает Беларусь еще чуть ближе и роднее грузинскому народу. Первый белорусский магазин в Грузии был открыт в 2016 году, а сегодня белорусские продукты представлены сетью из 11 магазинов в столице Грузии, а к концу года их будет уже 14.

Именно работа таких специализированных магазинов позволила отечественным производителям в текущем году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, существенно расширить ассортимент и увеличить экспорт в Грузию продовольственных потребительских товаров с высокой добавленной стоимостью: мяса и колбасных изделий - на 29,7%, кефира и йогуртов - на 32,5%, пива - на 8,7%, рыбных изделий - на 5,9%, сыров и творога - на 5,4%, других пищевых продуктов - на 76,5%.

Белорусская продукция доставляется напрямую от производителя.

В дальнейшем сеть магазинов белорусских товаров будет расширяться за счет открытия торговых точек в других городах Грузии.-0-