В условиях пандемии свою востребованность показал сельский туризм - Петришенко

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В условиях пандемии и закрытия популярных у белорусов курортов свою востребованность и жизнеспособность показал сельский туризм, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях пандемии и закрытия популярных у белорусов курортов свою востребованность и жизнеспособность показал сельский туризм. Белорусы не перестали путешествовать по своей стране. Их количество в агроэкоусадьбах сократилось незначительно, - сказал Игорь Петришенко. - С учетом социальной значимости данного вида деятельности главой государства утверждены подходы по осуществлению деятельности в этой сфере на ближайшую пятилетку. В настоящее время Минспортом совместно с Комитетом государственного контроля, Минфином, Министерством по налогам и сборам, облисполкомами прорабатываются механизмы по исключению злоупотреблений льготными нормами указа. Нельзя допустить дискредитации самой идеи агроэкотуризма как способа сохранения и возрождения традиций сельской культуры, подмены ее рядовым коммерческим проектом - оказанием ресторанно-гостиничных услуг, направленных на уход от налогов".

Кроме того, для придания импульса развитию внутреннего туризма ведется разработка стимулирующих механизмов по вовлечению туроператоров в организацию въездного и внутреннего туризма.-0-