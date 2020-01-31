В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой готовности

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В проверяемых подразделениях ВС начался прием военнообязанных. Для доукомплектования воинских частей и подразделений призываются около 50 военнообязанных, рассказали в Минобороны.

Подразделения механизированных бригад, привлекаемых к проверке, совершают марши на полигоны комбинированным способом. Прибыв в указанные районы, личный состав выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию, маскировке позиций, развертыванию полевого лагеря и подготовке к занятиям по боевому слаживанию, в том числе с боевой стрельбой.-0-

Минобороны: по дорогам четырех областей 31 января-1 февраля ожидается движение военной техники В Минобороны проинформировали, что "на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности".