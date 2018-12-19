19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах Беларуси создана противоминная служба, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС полковник Андрей Кураков.

"В штате 2-й бригады инженерных войск ВС создана противоминная служба, в задачи которой входит подготовка личного состава к действиям в условиях минной войны, к разминированию взрывоопасных предметов, а также к ведению взрывных работ при демонтаже наиболее сложных зданий и сооружений. Оборудованы 14 специализированных классов, в которых представлены различные образцы взрывоопасных предметов - от самодельных ручных гранат до мин-ловушек в виде детских игрушек", - проинформировал Андрей Кураков.

На базе службы уже прошли занятия с военнослужащими Вооруженных Сил, группой "Альфа" Комитета госбезопасности, группой "Алмаз" Министерства внутренних дел, Службой безопасности Президента Беларуси. Сейчас подготовку проходят подвижные группы разминирования соединений и воинских частей Западного оперативного командования, на январь запланированы занятия с подвижными группами разминирования соединений и воинских частей Северо-Западного оперативного командования, на февраль - подготовка военнослужащих воинских частей, подчиненных начальнику инженерных войск. Основные курсы, по которым осуществляется подготовка, - это специалисты по организации противодействия самодельным взрывным устройствам, а также специалисты по организации применения минно-разыскных собак.

Занятия с личным составом проводят офицеры и прапорщики, имеющие большой опыт по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов и прошедшие обучение в международном противоминном центре России. "Они переняли опыт у российских коллег, которые непосредственно принимали участие в поиске и обезвреживании взрывоопасных предметов в различных регионах мира, в том числе и в Сирии", - отметил начальник инженерных войск ВС.

Кроме обучения на противоминную службу возложены задачи и по реальным действиям - по заявкам военных комиссариатов они выезжают и обезвреживают взрывоопасные предметы. Так, 30 групп разминирования Вооруженных Сил за 2018 год обнаружили и уничтожили более 23,5 тыс. взрывоопасных предметов на территории 118 районов страны. "Мы создали в службе неплохую учебно-материальную базу. Надеюсь, она послужит хорошим основанием для создания в перспективе противоминного центра Вооруженных Сил. У нас он есть в планах на 2019 год. В данный момент идет вопрос согласования с Советом безопасности", - заключил Андрей Кураков.-0-